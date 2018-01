Australie : Premier Red Flag pour les Growler

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Australie est le seul utilisateur en dehors des Etats-Unis du Growler. Un appareil de guerre électronique capable de détecter mais aussi de brouiller les systèmes de communication et les radars adverses. L'Australie a commandé 12 EA-18G qui ont tous été livrés en 2017.

L'Australie a également envoyé aux Etats-Unis un avion de patrouille maritime AP-3C Orion et un avion de conduite et de commandement E-7A Wedgetail.

Les avions de guerre électronique EA-18G Growler du No 6 Squadron de la force aérienne australienne ont rejoint le Nevada pour participer à la première édition de l'année de l'exercice Red Flag . L'un des entrainements à la guerre aérienne les plus importants au monde.

