Aurigny confirme trois ATR 72-600

ATR et Aurigny, la compagnie aérienne de l'île de Guernesey ont confirmé le 8 janvier 2019 l'acquisition de trois ATR 72-600, après avoir obtenu l'assentiment des Etats de Guernesey et suivant la signature initiale d'une lettre d'intention à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough en juillet 2018. Le premier appareil sera livré en 2019 et les trois ATR seront équipés du nouveau système de vision améliorée (EVS pour "Enhanced Vision System") ClearVision, dont Aurigny sera le premier client à bénéficier.

Pour mémoire, ClearVision est un système de vision synthétique qui propose au pilote un affichage tête haute avec des images numériques du terrain et des obstacles, à partir d'une base de données, avec une vision extérieure augmentée. L'EVS permet ainsi d'améliorer substantiellement la vision du pilote. C'est très important pour les équipages d'Aurigny. En effet, l'île anglo-normande de Guernesey étant située dans la Manche, ses opérations aériennes sont régulièrement affectées par le brouillard, provoquant des interruptions de service pour les passagers. Selon une étude commandée par ATR, le système de vision améliorée ClearVision pourrait permettre d'effectuer 50% des atterrissages non autorisés à Guernesey en l'espace d'un an.