Aura Aero dévoile la famille Integral

La production en série est en préparation sur deux sites de production français et la chaîne d’assemblage finale en Occitanie.

Les avions sont actuellement en cours de certification Aesa CS23 et seront également disponibles en kit. Les premières livraisons sont prévues dès 2020. Le premier vol est programmé en août prochain, première étape d’une campagne d’essais en vol intensive de plusieurs mois.

La famille Integral se caractérise également par l’utilisation d’un matériau composite, le bois-carbone, qui permet d’allier légèreté, résistance et facilité de mise en œuvre et de réparation.

En termes de performances, Integral tolère des facteurs de charge élevés (+9/-9G en monoplace) permettant une activité intense en voltige et se caractérise par une vitesse de croisière de 180 kt (335 km/h), une autonomie de plus de 1 000 km ainsi qu’une charge utile pouvant atteindre 330 kg.

La famille se compose de deux appareils, Integral R et Intégral S, qui offrent des capacités complémentaires suivant les besoins des opérateurs, avec de hautes performances.

Le nouvel avionneur toulousain a dévoilé sa nouvelle famille d'avions biplaces conçue pour la voltige, l’entrainement des pilotes civils et militaires et également destinée aux voyages de loisir.

