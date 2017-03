Attaque d'Orly : trois personnes en garde à vue

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Suite à l'attaque sur une patrouille de l'opération Sentinelle à Orly Sud samedi 18 mars au matin, au cours de laquelle l'assaillant, Ziyed Ben Belgacem a été tué, une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide et tentative d'assassinat sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Trois personnes étaient encore en garde vue samedi soir : le père de l'assaillant, son frère et un cousin qui se sont présentés spontanément à la police.

