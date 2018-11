ATR mise sur un marché de 100 avions au Japon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les besoins du marché japonais en turbopropulseurs semblent s'accélérer. Alors que la dernière étude de prévisions d' ATR couvre une période qui court jusqu'en 2037, le constructeur franco-italien estime que le Japon aura besoin de près de 100 turbopropulseurs d'ici 2025. ATR compte désormais deux clients dans ce pays : Amakusa Airlines qui a pris un ATR 42-600 acquis auprès de Nordic Aviation Capital (NAC) pour remplacer un Dash 8-100 de 39 places. De son côté, Japan Air Commuter a commandé ferme huit ATR 42-600 dont l'un d'entre eux a depuis été transformé en ATR 72-600. La compagnie aérienne régionale japonaise, dont 60 % du capital sont détenus par Japan Airlines, a également pris des options et des droits d'achats pour 15 appareils supplémentaires. "La liaison vers de petites communautés isolées, l'augmentation du tourisme local et des vols à destination des sites classés au patrimoine mondial, de même que la célébration de deux évènements sportifs internationaux majeurs vont stimuler les déplacements régionaux aux Japon", a souligné Stefano Bortoli, président d' ATR lors d'une visite au Japon. Les facteurs d'accélération du marché japonais.

