ATR fait son retour sur le marché américain

La compagnie régionale américaine Silver Airways alignera à terme une flotte de 20 ATR 42-600 et ATR 72-600 loués auprès de Nordic Aviation Capital.

C'est au mois de mars prochain que la compagnie régionale américaine Silver Airways réceptionnera son premier ATR 42-600. Silver Airways a décidé de remplacer son parc actuel de 21 turbopropulseurs Saab 340B par des ATR 42-600 et ATR 72-600 loués auprès de Nordic Aviation Capital (NAC). Silver Airways comptera à terme seize ATR 42-600 et quatre ATR 72-600. Les premiers seront aménagés pour accueillir 46 passagers dans une configuration cabine 2-2 avec un espace entre chaque rangée de sièges pouvant aller jusqu'à 32 pouces. La formation de transition des pilotes (du Saab 340B à l'ATR série 600) sera assurée par ATR dans son nouveau centre de formation de Miami qui est équipé d'un simulateur de vol de type FFS pour les appareils de la série ATR - 600.

Pour ATR, ce retour sur le marché américain après des années de disette est aussi l'occasion d'engranger son premier contrat de l'année 2018 avec le loueur NAC. Ce dernier a en effet passé commande ferme pour 12 ATR 42-600 et trois ATR 72-600 afin de satisfaire aux besoins de Silver Airways qui prendra cinq appareils de plus issus d'une commande antérieure entre ATR et NAC. Le loueur aura commandé pas moins de 100 turbopropulseurs ATR depuis sa création, soit un peu moins de 10 % du nombre total d'ATR livrés depuis le début du programme.