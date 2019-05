ATR et Braathens réalisent le "vol parfait"

La compagnie suédoise Braathens Regional Airlines (BRA) et le constructeur ATR ont effectué jeudi 16 mai le premier vol régional pensé de bout en bout pour réduire au maximum les émissions de carbone, et ainsi baptisé "The Perfect Flight" (le vol parfait). L'ATR 72-600 (vol n°TF703) a décollé de l'aéroport de Halmstad dans le sud-ouest de la Suède à 10h05 et a atterri à 11h15 à Stockholm-Bromma, avec 72 personnes à son bord.

L'ATR 72-600 présente déjà un avantage certain puisqu'il produit 40% d'émissions de carbone, et 40% de carburant en moins, qu'un autre avion régional similaire. Le vol Halmstad-Bromma a été réalisé grâce à l'utilisation d'un bio-carburant produit par la firme Neste et fournit par Air BP, à base de matériaux et résidus recyclables. Ce type de bio-carburant produit jusqu'à 80% d'émissions de carbone en moins par rapport à un carburant classique.

Le "Perfect flight" a fait l'objet de la part de pilotes de Braathens Regional d'une étude très fine pour que le pilotage puisse encore réduire les émissions de carbone. "Le vol a été effectué selon la route la plus directe possible", explique Johan Molarin, commandant de bord du "Perfect flight". "Il a aussi été effectué à plus haute altitude, avec une descente à vitesse réduite et le centre de gravité de l'appareil a été optimisé pour réduire l'effet de traîne", poursuit-il.

Au total, le "Perfect flight" a été en mesure de réduire de 46% les émissions de carbone par rapport à un vol classique. Ce n'est pas un hasard si c'est une compagnie suédoise, Braathens Regional, qui l'a réalisé. En effet la Suède a pour objectif de s'affranchir des énergies fossiles pour tous ses vols domestiques à l'horizon 2030 et pour tous les vols décollant sur le sol suédois à partir de 2045.