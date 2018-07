ATR 72 : ATR livre le 1 000ème exemplaire

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 1 000ème ATR 72 livré, toutes versions confondues, depuis le lancement du programme par ATR en janvier 1986 est désormais entre les mains de la compagnie aérienne indienne IndiGo. Cette dernière a réceptionné un ATR 72-600. Le programme a été lancé avec l'ATR 72-200 dont le premier exemplaire a été livré à Finnair en octobre 1989. A suivi l'ATR 72-500 qui a été introduit en 1997 sous les couleurs d'American Eagle. L'ATR 72-500 a été livré à 365 exemplaires. Le modèle le plus récent, lancé en 2009, l'ATR 72-600, a été livré à 448 exemplaires. Royal Air Maroc a réceptionné le premier ATR 72-600 en 2011.

