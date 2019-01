ATR 72-600 : et de deux pour EWA Air

La compagnie aérienne régionale basée à Mayotte et filiale d'Air Austral a réceptionné ses deux ATR 72-600 commandés en juillet 2018 et aménagés pour 64 passagers.

EWA Air, compagnie régionale filiale d'Air Austral, commence l'année 2019 avec deux appareils flambants neufs : deux ATR 72-600 commandés en juillet 2018 et réceptionnés le 28 décembre dernier. Aménagés pour 64 passagers, les ATR 72-600 remplacent les ATR 72-500 pris en location depuis le début des activités d'EWA Air qui est basée à Mayotte. Le premier appareil, immatriculé F-OJZA, a réalisé son tout premier vol commercial le 2 janvier sur la ligne Mayotte-Diego-Nosy Be tandis que le second ATR 72-600 a débuté la ligne le 4 janvier entre Mayotte et Majunga à Madagascar. EWA Air assure sept liaisons "dans la zone du canal du Mozambique". Filiale d'Air Austral, la compagnie aérienne régionale est également soutenue par la société Yiang Invest et la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte.