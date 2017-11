Athos Aéronautique fête ses 20 ans

La filiale d'Assystem Technologies fêtera son vingtième anniversaire demain. En sept ans, ses effectifs ont quadruplé pour atteindre 500 collaborateurs.

Demain, vendredi 1er décembre, l'encadrement et les personnels d'Athos Aéronautique fêteront le vingtième anniversaire de cette société dont les activités ont été initiées à Saverne en décembre 2007 autour d'un des fondateurs, ancien pilote de la Patrouille de France. Purement spécialisée dans les métiers de la production à ses débuts, Athos Aéronautique, devenue filiale d'Assystem Technologies, s'est progressivement diversifiée dans les métiers de la qualité et des essais sol ou encore de la logistique. Une diversification réussie puisque Athos Aéronautique a quadruplé le nombre de ses collaborateurs au cours des sept dernières années. Ils sont désormais 500, principalement implantés à Toulouse mais aussi à Rochefort, Saint-Nazaire, Méaulte, Bordeaux et Hambourg. Et la filiale d'Assystem Technologies continue d'avoir des projets de croissance, notamment en contribuant "au développement géographique des activités manufacturing d'Assystem Technologies, notamment en Espagne, en Allemagne ou en Amérique du Nord".