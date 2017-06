Assemblée Nationale : les nouveaux membres de la Commission de la Défense

Les différentes commissions permanentes de l'Assemblée Nationale ont élu leurs bureaux. Celle de la Défense nationale et des forces armées est désormais présidée par Jean-Jacques Bridey, député de "La République en Marche" (LREM) dans le Val-de-Marne, et conseiller Défense du candidat Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Les vice-présidents sont : Françoise Dumas (Gard, LREM); Jean-Michel Jacques (Morbihan, LREM); Joaquim Pueyo (Orne, NG); Charles de la Verpillière (Ain, LR). Les secrétaires sont : Bruno Nestor Azerot (Martinique, GDR); Jean-Pierre Cubertafon (Dordogne, MODEM); Marianne Dubois (Loiret, LR) et Natalia Pouzyreff (Yvelines, LREM).