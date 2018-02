ASL ouvre trois lignes au départ de Bordeaux

La compagnie ASL Airlines lancera à compter du 14 juin trois nouvelles dessertes au départ de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. A partir de cette date et jusqu'au 13 septembre, ASL assurera une liaison vers Strasbourg exploitée une fois par semaine, tous les jeudis (départ Bordeaux à 9h00, arrivée à Strasbourg à 10h30. Retour de Strasbourg à 18h35, arrivée Bordeaux à 20h05). Les tarifs (incluant une collation, les boissons et toutes les taxes) démarrent à 38 euros l'aller simple. Du 2 juillet au 14 septembre, une autre liaison sera ouverte vers Toulon, à raison de deux fréquences par semaine, les lundis et vendredis. La liaison est proposée à partir de 58 euros l'aller simple, avec les taxes, une collation et les boissons. Enfin, du 4 juillet au 5 septembre, ASL Airlines lancera une desserte vers Oran (Algérie), exploitée tous les mercredis, avec un tarif à partir de 97 euros l'aller simple (incluant repas, boissons et taxes).