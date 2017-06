ASL Airlines vient d'inaugurer un vol Paris-Alger

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les tarifs sont proposés à partir de 220€ (toutes taxes comprises, avec 23 kg de bagages en soute et 5 kg en cabine). Pendant le trajet, une collation est offerte aux passagers, complétée par une restauration payante à la carte.

La compagnie ASL Airlines (ex-Europe Airpost) a lancé vendredi 23 juin une ligne Paris CDG-Alger, exploitée cinq fois par semaine (les lundis, mardis, mercredis et jeudis), avec une sixième fréquence qui sera ajoutée le 1er septembre le vendredi. Les vols sont opérés en Boeing 737 équipé de 147 sièges.

La route, ouverte le 23 juin, est exploitée cinq fois par semaine pendant l'été, puis six fois à partir du 1er septembre.

