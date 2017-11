Asco un peu plus sur le F-35

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Ces composants de volets seront ensuite assemblés par Fokker qui livrera les volets complets aux usines de Lockheed à Fort Worth au Texas. Si ce contrat permet de conforter Asco dans ses spécialités d’usinage de pièces complexes, il est également appréciable dans le cadre du marché de remplacement des F-16 belges pour lequel le F-35 semble bien placé. En effet, alors que l’industrie belge attend toujours des gestes concrets de la part des différents concurrents en termes de retour potentiel pour ce marché, Lockheed et ASCO marquent de précieux points.

Asco vient de remporter un nouveau contrat sur le F-35 de Lockheed. L’industriel belge fournit déjà depuis plusieurs années les grands bulkheads en titane du F-35 depuis son usine de Vancouver. Asco fournira désormais également les volets à grande vitesse (Flaperon Spars, à savoir une partie du bec de bord de fuite) de l’avion de combat américain. Ce contrat, passé par Fokker Technologie, implique la fabrication et le traitement de surface intégré de ces volets hautement complexes en titane.

