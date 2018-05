Asco racheté par Spirit Aerosystems

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Fournisseur d’Airbus, Boeing, Bombardier et Embraer, Asco jouit d’une part de marché de 80% au niveau mondial pour les supports de Slats (becs de bord d’attaque), sa spécialité. Ces dernières années, Asco a également amorcé avec succès une diversification dans le militaire qui l’a conduit à monter à bord du F-35 et à signer des accords avec les différents candidats au marché de remplacement des F-16 belges.

L’industriel aéronautique belge Asco, basé à Zaventem (banlieue de Bruxelles), a été racheté par son concurrent américain Spirit Aerosystems. Une transaction à 650 millions de dollars qui permet d’assurer l’avenir de la société belge, déjà fortement implantée aux Etats-Unis, confrontée à la pression croissante de ses clients et à des incertitudes de successions. La société familiale, qui collectionne des succès commerciaux et les résultats financiers positifs (31 millions euros de bénéfices en 2017 pour un chiffre d’affaires de 333 millions) est le leader mondial des mécanismes de bec de bord d’attaque.

