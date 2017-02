Artpress2 n°44 spécial « Images de l'espace »

L'Observatoire de l'Espace du Cnes s'est associé à la revue Artpress2 pour réaliser un numéro consacré à l'imagerie spatiale. Son lancement officiel aura lieu le 23 février à Paris.

artpress2 est un trimestriel thématique d'art contemporain. Son numéro 44, daté de février 2017, a été réalisé en collaboration avec l'Observatoire de l'Espace, le laboratoire arts-sciences du Cnes, et la Haute Ecole d’art et de design (HEAD) de Genève.

Ce numéro, porte sur le sujet « Images de l'espace - Archive, exploration, fiction ». A bondamment illustré, il rassemble des travaux d’artistes autour des images de l’espace, des textes inédits de philosophes, d’historiens des arts et des sciences, ainsi que des entretiens réalisés auprès d'acteurs historiques.

Une soirée de lancement aura lieu le jeudi 23 février, de 18h à 20h, au siège du Cnes à Paris, en présence de Gérard Azoulay (Observatoire de l'Espace), Catherine Millet (Artpress), Christophe Kihm (HEAD), et des artistes Bertrand Dezoteux, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Simon Ripoll-Hurier et Erwan Venn.

Présentation du numéro.

« L’univers spatial est producteur d’images. On en connaît, bien sûr, les éléments les plus médiatisés, telles ces vues de la Terre et de planètes lointaines depuis l’espace extraterrestre ou certains éléments de communication et de propagande, à l’exemple de ces photographies documentant des missions habitées ou de ces mises en scène télévisées de décollages de fusées ou d’atterrissages de navettes. Mais les activités spatiales produisent beaucoup plus que ces images, notamment parce que leurs processus de travail sollicitent sans cesse la visualisation. Il faut voir et donner à voir, sur différents supports et en différentes dimensions, à travers l’élaboration de plans, de maquettes, de modèles ou de cartes, depuis l’ébauche des premières idées jusqu’à la réalisation finale des objets.

Les images les plus médiatisées de ces activités spatiales n’ont pas ou peu été considérées comme telles : ainsi peut-on s’interroger sur les représentations de la terre et sur leur évolution, sur les vues d’artistes et leurs représentations idéelles des objets spatiaux. Quant à celles qui échappent à la médiatisation, leur étude reste à faire. On pourra, à partir de ces représentations, aussi bien considérer, à travers la prolifération des plans, les formes d’un projet comme s’interroger sur l’étrange domesticité des stations spatiales habitées…

Ce numéro d’ artpress2 compte revenir sur ces images à partir de fonds d’archives exceptionnels rassemblés par l’Observatoire de l’Espace du Cnes. Les documents constituant ce corpus sont inédits, et le travail engagé par leur étude est nouveau. Son objectif est double. Chercher à saisir, depuis le monde technique et scientifique qui produit ces images, leurs formes et leurs concepts, mais aussi les inscrire et les situer dans une histoire ouverte des représentations, au croisement de l’esthétique et de l’iconologie. La particularité de ce numéro d’ artpress2 repose aussi sur la combinaison de deux approches : scientifique, à travers des études ouvertes depuis la sociologie, l’anthropologie, l’histoire et la philosophie des images et des sciences ; artistique, avec la contribution d’artistes utilisant ou ayant eu recours à des images d’archives spatiales dans leurs propres travaux. »

www.artpress.com/produit/artpress2-n-44-fevrier-2017-images-de-lespace

Participation à la soirée de lancement.