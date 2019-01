Arrivée en Australie de deux premiers F-35A

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

L'Australie a investi 17 Md$AUS pour commander 72 F-35A de Lockheed Martin. Selon le ministère de la défense australien, 50 entreprises locales ont été impliquées dans le programme. Un investissement de 1Md$AUS a été réalisé pour préparer les bases de Williamtown et Tindal à l'arrivée du F-35A.

Le 10 décembre 2018, deux F-35A de la Royal Australian Air Force (RAAF) se sont posés sur la base aérienne de Williamtown, en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Sud-Est du pays. Il s'agit des premiers Joint Strike Fighter australiens qui seront basés dans le pays. Jusqu'à présent, les F-35A australiens étaient basés aux Etats-Unis où les pilotes et les techniciens sont en cours de formation.

