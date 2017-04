Arrivée des Rafale pour l'exercice Atlantic Trident

A l'occasion de l'édition 2017 de l'exercice Atlantic Trident, six Dassault Rafale de l'armée de l'air française ont rejoint, le 10 avril, la base aérienne de Langley en Virginie.

Le vol des avions de chasse français a été encadrés par « deux avions ravitailleurs C135 du groupe de ravitaillement en vol 2/91 Bretagne », rapporte l'armée de l'air. Afin de rejoindre la Virginie, le vol a été feffectué en deux temps. Les appareils se sont tout d'abord rendu sur la base aérienne de Lajes dans les Açores. Ils ont ensuite traversé l'océan Atlantique, lors d'un vol d'une durée de 5h30. Trois ravitaillement en vol ont été nécessaires.

Les Rafale qui ont rejoint les Etats-Unis provenaient de deux bases aériennes différentes. Trois monoplaces ont été fournis par la 30e escadre de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Les trois autres, des biplaces, venaient, quant à eux, de la 4e escadre de la base aérienne 113 de Saint Dizier, a précisé l'armée de l'air.

Un Airbus A400M a également fait le déplacement en Virginie avec une soixantaine de personnes à son bord et « du fret logistique ».

Lors de cette édition de l'exercice Atlantic Trident, les Rafale français s'entraîneront aux côtés de six Typhoon de la Royal Air Force britannique et de six F-22 Raptor et six F-35 Lightning de l'US Air Force.

L'exercice Atlantic Trident, qui a vu le jour en 2015, « a pour but de maintenir et d'améliorer l'interopérabilité et la connaissance mutuelle entre les trois armées de l'air », indique le ministère de la Défense. L'édition 2017 se tiendra aux Etats-Unis du 12 au 28 avril.