Armes laser : MBDA inaugure un laboratoire d'essai à Bordeaux

Basé à Bordeaux, le laboratoire Banc de vulnérabilité laser, commun à MBDA et ALPhaNOV, met en oeuvre des sources laser de puissance réglables de 1 à 10 kW et peut reproduire les conditions d'un tir réel sur cible.

Inauguré en mars dernier à Bordeaux, le laboratoire VTF pour "Vulnerability Test Facility" ou Banc de vulnérabilité laser, commun à MBDA et ALPhaNOV, met en oeuvre des "sources laser de puissance réglables de 1 à 10 kW" ainsi que de "multiples moyens de mesure (imagerie rapide, visible et infrarouge, pyromètres, thermocouples) pour tester les effets du laser sur les matériaux". La coopération entre MBDA et ALPhaNOV inclut la réalisation du banc et sa mise en oeuvre conjointe sur une durée de quatre ans.

Le banc d'essai est capable de "simuler les imperfections de pointage d'un faisceau en dynamique" et "de reproduire les conditions d'un tir réel sur une cible en défilement et en autorotation". "Elle permettra de modéliser les interactions complexes entre l'énergie déposée par le laser et la matière afin de définir avec précision les contraintes portant sur chacun des éléments d'une arme laser : source laser, précision du pointage, asservissements de tourelle, focalisation du faisceau,...", souligne MBDA. Autre capacité du VTF : optimiser les architectures futures de ces systèmes, face aux différents types de cibles (aéronefs, missiles, drones, obus, capteurs optiques, véhicules, navires,..) qu'ils pourront être amenés à engager".

"Le banc VTF apportera une plus-value décisive aux travaux lancés par MBDA au profit de nos clients allemand et britannique", souligne Antoine Bouvier, président de MBDA et qui poursuit : "il permettra en effet de spécifier nos futures armes laser pour répondre au plus juste aux besoins exprimés par nos clients militaires. Ce moyen d'essai est donc une étape majeure sur le chemin qui mène à la maîtrise totale des armes laser et à une autonomie stratégique en la matière".