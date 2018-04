Armenia AirCompany lance une ligne Lyon-Erevan

C'est en grandes pompes, en présence de tous les édiles, que la compagnie Armenia AirCompany a lancé officiellement une toute nouvelle liaison Lyon-Erevan le 19 avril. La ligne sera exploitée deux fois par semaine, les jeudis et les lundis en Boeing 737 (119 sièges) ou en Embraer 190 (97 sièges). Le vol part de Lyon à 12h20 pour arriver à l'aéroport de Erevan-Zvartnots à 18h30. Au retour, le départ est fixé à 13h30 pour une arrivée à Lyon à 16h05.

A bord, la compagnie propose repas chaud et boissons fraîches en classe affaires comme en classe économique. Une franchise de 20 à 25 kilos de bagages est incluse, selon le tarif. Cette nouvelle ligne va permettre de répondre à la demande de la communauté d'origine arménienne, qui représenterait environ 100 000 personnes à Lyon et dans la région Rhône-Alpes.

Armenia AirCompany est une toute jeune compagnie aérienne fondée fin 2015 et qui a débuté ses opérations le 21 avril 2016. Elle a été créée par Robert Hovhannisyan et Tamaz Gaiashvili, respectivement, ancien directeur général adjoint, et fondateur et président de la compagnie Georgian Airways. Elle dessert pour l'instant six pays au départ d'Erevan (Géorgie, Israël, Liban, Irak, Russie et maintenant France). Elle possède en propre un Boeing 737-500 et utilise aussi un Embraer 190 et un Boeing 737-700 NG fournis par la compagnie partenaire, Georgian Airways.