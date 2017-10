Armement air-sol, moteurs du futur Safran, Aerospace Valley, New Space, cette semaine dans Air et Cosmos

Dans Air&Cosmos cette semaine :

• Défense : dossier Armement Air-Sol, nouvelle génération en vue.

• Entreprises et marchés : interview de Yann Bardaux, Président d'Aerospace Valley

• Transport aérien : Monarch Airlines a cessé ses activités

• Programmes et développement : Moteurs du futur : Safran a 2 fers au feu.

• Espace : le gourou du New Space rêve toujours en grand.

A propos d'Air & Cosmos :

Créé en 1963, Air & Cosmos Magazine - le seul hebdomadaire aéronautique BtoB en langue française - couvre et analyse l’actualité mondiale de l’industrie aéronautique et spatiale, celle de ses produits civils et militaires ainsi que de ses clients et partenaires financiers. Soutenu par une puissance croissante sur les réseaux sociaux, Air & Cosmos développe les canaux numériques pour diffuser sa production éditoriale - Applications, newsletters thématiques, site Web en français, site Web en anglais. Air & Cosmos organise aussi des événements et conférences à travers toute la France.

