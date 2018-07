Armée de l'Air : la nacelle héliportée bientôt opérationnelle

L'escadron d'hélicoptères 1/44 "Solenzara" a débuté les entrainements avec la nacelle héliportée qui équipera bientôt les unités de Puma de l'armée de l'Air.

L'armée de l'Air nous apprend via son compte Facebook que l'escadron d'hélicoptères 1/44 "Solenzara", basé en Corse, a commencé à s'entrainer avec une nacelle d'extraction. Ce système qui peut être transporté par Puma permet d'extraire très rapidement jusqu'à 10 personnes non formées. Elle peut être utilisée pour des missions de secours pour extraire d'une zone difficile d'accès des personnes en détresse. Elle peut aussi être employée dans des missions de contre terrorisme pour extraire des otages. Le GIH (Groupement Interarmées d'Hélicoptères) qui collabore avec le GIGN et le Raid utilise déjà ce système.

La sécurité civile est également équipée de la nacelle depuis plusieurs années. L'EH "Solenzara" utilise d'ailleurs une nacelle de la sécurité civile pour ses entrainements en attendant la reception des ses propres équipements.

L'armée de l'Air a commandé plusieur nacelles qui seront employées par les unités équipées de Puma en métropole et outre-mer. La nacelle demande un entrainement spécifique et une bonne connaissance des procédures de la part de l'équipage. Le système n'est pas fixé sous l'appareil mais dans la cabine et le câble passe par la trape utilisée aussi pour l'aérocordage.