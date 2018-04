Armée de l'Air : L'armement des Reaper attendu pour 2019/2020

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En ce qui concerne l'armement des Reaper, la France attend actuellement une proposition des Etats-Unis qui devrait arriver à l'été 2018. Les drones français pourraient être armés au plus tôt en 2019, peut être en 2020 annonce le CEMAA.

Le MQ-9 Reape r est rapidement monté en puissance au sein de l'armée de l'Air. Deux systèmes au standard Block 1 sont actuellement employés. Le géneral Lanata attend la livraison de deux systèmes supplémentaires en 2019. Il doit s'agir de MQ-9 Block 5. Le CEMAA a par ailleurs précisé qu'un simulateur de mission sera livré au cours du second semestre de l'année 2018 à Cognac : "ce qui nous autorisera davantage d'autonomie dans la formation des équipages et accélérera la montée en puissance de la capacité." Un cockpit de Reaper est déjà présent à Cognac avec un véhicule. Il permet de commencer à exploiter le MQ-9 pour des missions sur le territoire national explique le CEMAA. La montée en puissance des drones au sein de l'armée de l'Air se traduira par la création en 2019 d'une escadre de surveillance à Cognac.

