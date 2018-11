Armée de l’Air : Crash d’un drone Reaper

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La France a commandé deux autres systèmes de drones Reaper. Contrairement au six premiers appareils, les prochains drones devant être livrés seront des MQ-9 Block 5. La France a par ailleurs décidé d’armer ses drones Reaper . Une capacité qui devrait être disponible à partir de 2019.

La France opère actuellement deux systèmes de trois drones Reaper Block 1. Sur ces six véhicules, quatre sont déployés à Niamey en appui de l’opération Barkhane . Les deux autres sont à Cognac. Entré en service en 2014, les Reaper français ont cumulé plus de 23 000 heures de vol, sans accident jusqu’à présent.

Selon l’EMA, le Reaper s’est abimé dans une zone désertique sans faire de victimes. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

Un drone MQ-9 Reaper de l’armée de l’Air s’est crashé au Sahel. Les causes de l’accident ne sont pas encore connues.

