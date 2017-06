Arianespace lancera le satellite italien Prisma

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

OHB Italia a choisi le lanceur Vega d’Arianespace pour sa mise à poste, en 2018, depuis le Centre spatial guyanais . « Nous sommes très fiers de servir à nouveau l’Europe spatiale avec cette mission d’observation de la Terre aux applications majeures pour la protection de notre planète et la sécurité nationale, a déclaré Stéphane Israël, président exécutif d’ Arianespace à l’issue de la signature. La confiance que nous accorde OHB Italia pour le compte de l’Agence spatiale italienne nous honore. Ce contrat confirme le succès de Vega qui, lancement après lancement, s’impose comme le lanceur de référence de sa catégorie. »

Le satellite, d’une masse au décollage d’environ 900 kg, sera doté d'une instrumentation électro-optique innovante, qui combine un capteur hyperspectral avec une caméra panchromatique de résolution moyenne. Outre la capacité d'observation basée sur la reconnaissance des caractéristiques géométriques de la scène, cette combinaison de déterminer la composition chimique-physique des objets présents grâce aux capteurs hyperspectraux. Cela offre à la communauté scientifique et aux utilisateurs de nombreuses applications, dans les domaines de la surveillance environnementale, de la gestion des ressources, de l’identification et de la classification des cultures, de la lutte contre la pollution, ou de la sécurité nationale.

Le satellite Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa - Précurseur hyperspectral pour la mission d'application) est un satellite d'observation de la Terre de l’Agence spatiale italienne. La construction de sa plateforme a été confiée à OHB Italia , et sa charge utile à Leonardo Airbone and Space Systems .

A l’occasion du Salon du Bourget, OHB Italia et Arianespace ont signé l’accord de lancement du satellite d’observation de la Terre Prisma de l’Agence spatiale italienne, sur un lanceur Vega en 2018.

