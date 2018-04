Arianespace guichet unique de l'ESA

A l'occasion du salon ILA de Berlin, Arianespace et l'Agence spatiale européenne ont signé un accord cadre historique.

L’idée de la préférence européenne défendue depuis plusieurs mois par Arianespace et ArianeGroup pour les lancements institutionnels fait son chemin : le 26 avril, sur le Pavillon de l’espace du salon ILA de Berlin, Jan Woerner, directeur général de l’ESA, et Stéphane Israël, président exécutif d’Arianespace, ont signé un accord cadre qui définit les clauses standard des commandes de lancement entre l’ESA et Arianespace, et qui surtout affirme l’engagement complet de l’agence pour les lanceurs européens.

Exclusivité.

A travers cet accord, l’ESA garantit à Arianespace que toutes ses missions seront désormais systématiquement confiées à des lanceurs européens, qu’ils soient actuels (Ariane 5, Soyouz et Vega) ou futurs (Ariane 6 et Vega C) –à condition qu’ils soient compatibles.

Arianespace devient ainsi le guichet naturel de l’ESA pour le lancement de ses missions, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

« Avec la signature de ce contrat, l’ESA a l’intention de donner à Arianespace le cadre nécessaire pour continuer à opérer sa famille de lanceurs dans les meilleures conditions, et contribue de ce fait à renforcer encore la solide coopération entre l’ESA et le secteur européen du transport spatial », a commenté Jan Woerner.