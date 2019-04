ArianeGroup va équiper les satellites Hotbird 13F et 13G d’Eutelsat

Airbus Defence and Space a retenu ArianeGroup pour fournir les réflecteurs d’antennes de deux satellites vidéo de nouvelle génération d’Eutelsat.

On connait surtout la coentreprise, fondée en janvier 2015 entre les groupes Airbus et Safran et renommée ArianeGroup en juillet 2017, comme maître d’œuvre industriel du développement et de l’exploitation des lanceurs européens Ariane 5 et Ariane 6 ; on la connait également pour être en charge de la conception et de la production du missile mer-sol balistique stratégique M51 pour la Direction Générale de l’Armement, au profit de la Force Océanique Stratégique de la Marine nationale.

Mais ArianeGroup développe également des équipements et de la propulsion pour applications spatiales et, à ce titre, a déjà produit 158 réflecteurs d’antennes de satellites depuis 2001 dans son usine des Mureaux, dans les Yvelines, à l’ouest de Paris. Les réflecteurs actuellement proposés, compacts et légers, peuvent être stockés par groupe de trois sur une même face de satellite.

Lancement en 2022.

Ce sont dix réflecteurs d’antennes d’ArianeGroup qui viennent d’être retenus par Airbus Defence and Space, pour équiper deux nouveaux satellites de télécommunications géostationnaires, Hotbird 13F et 13G, qui ont été commandés par l’opérateur Eutelsat en novembre dernier.

Hotbird 13F et 13G doivent être livrés en 2020, pour un lancement en 2022 vers la position 13° E. Ils remplaceront les trois satellites Hotbird 8/13B (lancé en août 2006), Hotbird 9/13C (décembre 2008) et Hotbird 10/13D (février 2009). Ils couvriront l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique du Nord, essentiellement pour de la diffusion vidéo pour la télévision par câble et satellite.