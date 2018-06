ArianeGroup teste le démonstrateur Etid

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

ArianeGroup est maître d’œuvre du développement du démonstrateur, et s'est associé avec APP aux Pays-Bas, Carinthian Tech Research en Autriche, GNK Aerospace en Suède, et Safran Aero Boosters en Belgique. Tous ont tous fourni des composants matériels pour le test du 15 juin.

Différentes technologies et méthodes de fabrication ont été mises à l’épreuve lors de ce premier essai : fabrication additive, usage de matériaux présentant le meilleur rapport coût/efficacité, allumage par laser...

Ce démonstrateur doit notamment éprouver des matériaux, des technologies et des procédés de fabrication innovants pour une nouvelle chambre de combustion, qui doit équiper un moteur d’étage supérieur nouvelle génération de 10 tonnes de poussée.

