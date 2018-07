ArianeGroup inaugure sa B-Line en Aquitaine

La chaîne d’assemblage des tuyères du moteur P120C des programmes Ariane 6 et Vega C est prête.

La B-Line (ligne B, comme Bordeaux) a été inaugurée le 12 juillet dans les locaux d’ArianeGroup, au Haillan (nord-ouest de Bordeaux), en présence notamment d’Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine, et de Jacques Mangon, maire de Saint-Médard-en-Jalles et vice-président de Bordeaux Métropole.

Sur 1 600 m2, cet atelier 4.0 développé en partenariat avec Clemessy, spécialiste de la mécanisation industrielle, va servir à la production des tuyères des propulseurs d’appoint à propergol solide du futur lanceur lourd Ariane 6 (à partir de mi-2020), et du premier étage du futur lanceur léger Vega C (courant 2019) d’Arianespace. L’objectif visé à partir de 2023 est de tripler la cadence de production actuelle des tuyères qui équipent les étages d’accélération à poudre (EAP) d’Ariane 5, et donc d’atteindre 34 tuyères par an.

Quatre grandes zones ont été aménagées sur l’atelier, sur le principe du « lean management ». Elles permettent d’effectuer des opérations d’assemblage, de traitement de surface, de bobinage et de collage, avec l’aide de puissants robots industriels. Ceux-ci, dérivés de l’industrie automobile, ont été adaptés aux besoins de précision de certaines opérations, effectuées à quelques dizaines de microns près.

L’investissement s’élève à environ 20 millions d’euro.

Un exploit industriel.

La B-Line a été aménagée en moins de trois ans, ce qui constitue un réel exploit selon Alain Charmeau, président exécutif d’ArianeGroup, qui s’accompagne d’un « changement d'état d'esprit, de nouvelles façons de travailler et d’une grande motivation des équipes, qui regardent vers l'avant ».

« La tuyère produite sur la nouvelle B-Line du Haillan contribue aux objectifs des programmes Ariane 6 et Vega C, avec des coûts optimisés et des cycles réduits, sur la base d’un design simplifié et grâce à l’utilisation de technologies et de procédés innovants, a-t-il déclaré […] Avec cette B-Line de Bordeaux et la V-Line de Vernon en Normandie, inaugurée fin 2016 pour l’assemblage final des moteurs Vinci et Vulcain 2.1 d’Ariane 6, ArianeGroup dispose de moyens de production et de savoir-faire uniques au monde en matière de propulsion solide et liquide. Nous complétons ces moyens avec les bâtiments d’assemblage des étages d’Ariane 6, en cours de réalisation à Brême, en Allemagne, pour l’étage supérieur et aux Mureaux, en France, pour l’étage principal. »