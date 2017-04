Argentine : un Leonardo AW169 pour la gendarmerie

Le 6 avril, à l'occasion du salon LAAD au Brésil, la gendarmerie argentine a signé un contrat avec Leonardo portant sur un hélicoptère AgustaWestland 169. La livraison devrait avoir lieu à partir de mi-2017.

L'appareil sera configuré afin de répondre aux besoins de l'Argentine et sera destiné aux missions de police et de patrouille aux frontières. Il sera notamment équipé d'un cockpit adapté à l'emploi de jumelles de vision nocturne (JVN). L'hélicoptère est également conçu pour pouvoir embarqué un système FLIR (imagerie infrarouge frontale), un crochet pour transport de charge et du matériel d'aérocordage. Toutefois ces éléments ne seront pas intégrés sur le modèle commandé par la gendarmerie argentine.

Pour l'industriel italien, « la sélection de l'AW169 de nouvelle génération par un client aussi important que l'Argentine fournit une preuve supplémentaire de la compétitivité des solutions technologiques avancées de haute qualité de l'entreprise, conçues pour répondre aux exigences actuelles et futures des opérateurs principaux d'Amérique Latine, particulièrement dans le secteur exigeant de la sécurité ».

Ce contrat fait suite à l'entrée en service de deux AW169 au Brésil et en Argentine.

L'AW169 est un hélicoptère multi-rôle pouvant effectuer diverses missions parmi lesquelles la surveillance, le sauvetage, le transport, l'antiterrorisme, les opérations de recherche et de sauvetage.