Arconic a fourni sa sa millionième aube de turbine

Arconic vient de fournir sa millionième aube de turbine à Safran Helicopter Engines depuis son site de Dives-sur-Mer (Normandie, France). Les aubes de turbine en superalliage d’Arconic sont montées sur différents turbomoteurs de Safran Helicopter Engines, parmi lesquels figurent les moteurs de nouvelle génération Arrano et Ardiden, ainsi que l'Arriel, vendu à plus de 11 000 exemplaires à ce jour.

L'usine Arconic de Dives-sur-Mer st spécialisée dans la fonderie de précision. Elle produit des aubes et des segments de turbines en superalliage pour l'industrie aéronautique ainsi que pour les turbines à gaz industrielles et les turbocompresseurs automobiles.

Cette usine a produit sa première aube de turbine pour Safran Helicopter Engines en 1996. Le site fabrique des solutions multi-matériaux et en superalliage innovantes pour l’aéronautique, notamment des aubes et des segments de turbine pour des avions civils et militaires ainsi que des hélicoptères, sans parler des aubes pour des turbines à gaz industrielles et des turbocompresseurs.