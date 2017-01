Arabie Saoudite : Réception des premiers F-15SA

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

L'Arabie est l'une des principales forces aériennes du Moyen Orient. En plus des F-15, la chasse saoudienne compte 81 Tornado et une cinquantaine d'Eurofighter Typhoon (72 ont été commandés).

Le F-15SA dispose d'une capacité d'emport d'armement accrue par rapport aux autres versions du F-15 avec deux points supplémentaires. Cette version est équipée du radar AESA APG63(V)3 de Raytheon, du système de guerre électronique ALQ-239 Dews (Digital Electronic Warfare System) de BAE Systems et peut emporter la nacelle de reconnaissance DB-110 d'UTC. Il s'agit également de la première version du F-15 pouvant mettre en oeuvre le missile anti radar AGM-88B Harm.

Le F-15SA est une version spécifiquement conçue pour l'Arabie Saoudite, par Boeing, du F-15 Strike Eagle. Riyad a commandé 84 appareils neufs ainsi que la modernisation à ce standard de 68 F-15S plus anciens.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.