Après l’EVA 38, Thomas Pesquet attend son tour

Vendredi dernier, deux astronautes de l’Expedition 50 ont effectué une sortie en scaphandre à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet doit participer à l'EVA suivante, vendredi prochain.

L'US EVA 38, réalisée vendredi 6 janvier, constituait la 38e sortie américaine à partir du sas Quest de l’ISS à l'aide de scaphandres EMU (en dehors des missions du programme navette) depuis le 20 février 2002. C’était également la première de l’année. En 2015, quatre EVA ont été effectuées à l'extérieur de l'ISS (soit deux de moins qu'en 2015) : le 15 décembre (Tim Kopra et Tim Peake), le 3 février (Youri Malentchenko et Sergueï Volkov), le 19 août (Jeff Williams et Kate Rubins) et le 1er septembre (idem). Soit 22 heures et 14 minutes au total.

Démarrée à 11h23 UTC, l’EVA 38 a duré 6 heures et 32 minutes. Elle a été effectuée par les Américains Shane Kimbrough et Peggy Whitson, avec l’aide du Français Thomas Pesquet et du russe Oleg Novitski, restés à bord de l’ISS pour les épauler. L'objectif principal était le remplacement des batteries vieillissantes de la station.

En direct sur Internet.

Air & Cosmos reviendra sur cette sortie magistralement menée dans le n°2530, à paraître vendredi 13 janvier. Ce même jour, la seconde partie de la sortie est programmée, Shane Kimbrough devant cette fois être accompagné de Thomas Pesquet, qui s’avoue impatient. En attendant, l’équipage consacre en grande partie aux préparatifs.

L’EVA 39 sera retransmise en direct à partir de 13h05, heure de Paris, sur le site du CNES dédié à la mission Proxima. Elle sera commentée depuis le centre de contrôle du CADMOS à Toulouse par Michel Viso, ancien candidat astronaute et responsable des programmes d'exobiologie, et Sébastien Rouquette, chef de projet vols paraboliques au CADMOS, en présence de Philippe Perrin, seul astronaute français à avoir déjà effectué des sortie extravéhiculaires depuis l'ISS en juin 2002.