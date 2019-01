Après ADP, l'ASI retoque les propositions de redevances de Nice et Cannes

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Rappelons que l'ASI (créée en 2016) a également refusé le 11 janvier d'homologuer l'évolution des tarifs de redevances de 2,944% proposée pour 2019 par le groupe ADP pour Roissy, Orly et le Bourget, estimant que leur produit global "dépassait le coût des prestations servies". ADP a donc émis une nouvelle proposition tarifaire, pour le montant des redevances à partir du 1er avril. A réception, l'ASI a un délai de 21 jours pour se prononcer.

En vertu du code de l'Aviation civile, l'ASI se substituera à ACA et fixera elle-même les tarifs (article R-224-3-4) des redevances aéroportuaires applicables pour les deux aérodromes pour la période tarifaire 2019.

Pour justifier son refus, l'ASI a précisé que "le produit global des redevances" était "identique à celui présenté dans la première proposition à l'exception de la redevance pour assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite (PHMR)", qui avait été la seule redevance homologuée.

L'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) a retoqué une seconde fois la proposition tarifaire fixant le montant des redevances aéroportuaires dans les aéroports de Nice-Côte d'Azur et Cannes-Mandelieu, tout deux exploités par la société anonyme ACA (Aéroports de la Côte d'Azur). L'organisation indépendante avait déjà refusé le 12 décembre d'homologuer une première proposition de l'ACA.

