Appel à contributions pour les 60 ans de Spoutnik

L'ESA lance un concours international ouvert aux étudiants et jeunes chercheurs en sciences humaines.

Dans la perspective de la conférence internationale qui se tiendra les 23 et 24 novembre 2017 à Padoue (Italie) pour célébrer les 60 ans de Spoutnik et les 50 ans du Traité de l'espace, l’Agence spatiale européenne vient de lancer un appel aux étudiants et jeunes chercheurs en sciences humaines.

Un séjour à Kourou à gagner.

Les textes retenus seront brièvement présentés à Padoue puis publiés, et l’auteur de la meilleure contribution pourra assister à un lancement depuis le Centre spatial guyanais.

Les résumés sont à déposer avant le 31 juillet et les textes définitifs devront parvenir à l’ESA pour le 30 septembre.

Plus de renseignements sur goo.gl/7eXa2g