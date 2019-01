APG va représenter Corsair aux USA et au Canada

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

"Corsair ouvre Miami à compter du 10 juin à raison de 4 vols hebdomadaires et élargit sa période de desserte de Montréal. A cette occasion, nous sommes très satisfaits d'avoir signé un nouveau contrat de représentation avec APG, avec qui nous travaillons déjà sur d'autre destinations", déclare Antoine Huet, directeur général adjoint de Corsair International.

La compagnie Corsair a choisi la société de représentation APG (Air Promotion Group) pour être son représentant général (GSA) aux Etats-Unis et au Canada.

