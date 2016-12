Antonov dévoile l'An-132

L'industriel ukrainien Anotonov a dévoilé son dernier né, l'An-132, à Kiev le 20 décembre 2016. Cet appareil de transport militaire est le fruit d'un programme lancé en 2015 en coopération avec deux partenaires saoudiennes : KACST (King Adbulaziz City for Science an Technology) et TAQNIA Aeronautics.Co. L'An-132 pourrait d'ailleurs être produit en Arabie Saoudite. Le royaume moyen-oriental pourrait commander 80 appareils.

L'An-132 est une version modernisée de l'An-32 qui a été produit à 385 exemplaires entre 1983 et 1998. Le nouvel appareil reprend en partie la configuration de son prédécesseur mais il est équipé de deux turbopropulseurs Pratt & Whitney PW150A, des moteurs plus légers et modernes que les Ivchenko AI-20D qui équipaient l'An-32. L'appareil devrait être capable de transporter 9 200 kg de fret, 75 personnes ou 46 parachutistes.