Année majeure pour Stelia Aerospace Composites

Recrutements et investissements auront marqué l'année 2016 chez Stelia Aerospace Composites. L'entreprise devrait continuer sur cette lancée en 2017. Car, la stratégie engagée suite au plan de transformation initié en 2014 a porté ses fruits. Le site de Salaunes, spécialisé dans les matériaux composites, s'est recentré sur trois domaines : les pièces élémentaires complexes et techniques, comme des pièces de liaison structurales pour l'Airbus A350, les aménagements intérieurs et les "work packages" d'aérostructures comme les capots pour ATR ou les trappes de train pour l'A320......

....Pour accompagner cette montée en puissance, 103 recrutements ont été effectués, principalement en début d'année 2016, portant les effectifs à 519 salariés.... Ce programme de formation a pu être réalisé pour partie au sein du groupe Airbus, mais aussi avec l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).......

... La région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée aux côtés de l'entreprise pour soutenir ses actions. La région a participé à des opérations de R&D à hauteur de 1,5 M€ sous forme de prêts....."Le défi, c'est de maintenir les composites ici....", a annoncé Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine.....

