Anne Rigail est nommée Directrice Générale d'Air France

Le conseil d'administration d'Air France a par ailleurs nommé Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, comme administrateur d'Air France et a confirmé Anne-Marie Couderc dans ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration d'Air France.

"L'enjeu pour Air France aujourd'hui est, avec l'engagement de l'ensemble des personnels, de confirmer l'excellence du service à nos clients. J'ai parfaitement confiance en Anne pour réussir la transformation d'Air France. Aujourd'hui, avec à mes côtés Anne Rigail et Pieter Elbers, président du directoire de KLM, le groupe Air France-KLM franchit une étape importante de sa réorganisation pour repartir à la conquête de ses marchés."

Sur proposition de Benjamin Smith , Directeur général d' Air France-KLM et avec l'accord du conseil d'administration d' Air France-KLM , le conseil d'administration d' Air France réuni le 12 décembre 2018, a nommé Anne Rigail Directrice générale d'Air France. Elle était jusqu'à présent Directrice générale adjointe Clients d'Air France et prendra ses nouvelles fonctions le 17 décembre. Elle remplacera à cette date Benjamin Smith , qui avait été nommé Directeur général d' Air France par intérim jusqu'à la fin de l'année 2018.

