André-Hubert Roussel remplace Alain Charmeau à la tête d’ArianeGroup

Une transition en douceur se prépare à la tête d’ArianeGroup à partir du mois de janvier prochain.

Président exécutif d’ArianeGroup depuis sa création en janvier 2015, Alain Charmeau fêtera ses 63 printemps en avril prochain, et a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à cette date auprès de ses maisons mères, Airbus et Safran. Celles-ci ont alors identifié un successeur, et leur proposition a été acceptée le 22 novembre par le conseil d’administration de la co-entreprise.

Il s’agit d’André-Hubert Roussel, 53 ans, chef des opérations (ingénierie et construction) chez Airbus Defence and Space, à Ottobrun (Allemagne), depuis 2016. Il est notamment en charge des lanceurs depuis 2014, date du démarrage du programme Ariane 6. L’homme a la réputation d’être particulièrement compétent techniquement et d’un tempérament posé, et semble également apprécié du côté institutionnel.

Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain, et sera accompagné jusqu’en avril par son prédécesseur, qui exercera la fonction de conseiller spécial.

Déclarations.

Ces changements un peu inattendus sont en tout cas pour le CA d’ArianeGroup l’occasion de rendre hommage au travail accompli depuis quatre ans par son premier président exécutif : « Avocat infatigable du rapprochement entre les activités lanceurs d’Airbus et de Safran, Alain Charmeau a piloté la création d’ArianeGroup et a construit la société, tout en portant une indispensable et profonde évolution de la gouvernance de la filière européenne des lanceurs. Il a notamment contribué à une nouvelle organisation industrielle compétitive pour le développement et la production d’Ariane 6 à travers l’Europe, et a mené le rapprochement avec Arianespace. Il a également permis de poursuivre efficacement, et en pleine confiance avec les acteurs étatiques, les grands programmes de Défense. Enfin, dans le même temps, il a entamé une transformation profonde d’ArianeGroup, pour conforter sa position de leader européen de l’accès à l’espace, dans un marché mondial particulièrement complexe et compétitif. »

André-Hubert Roussel, lui, mesure l’ampleur de la tâche : « Succéder à Alain est un honneur et une immense responsabilité. L’ensemble des employés d’ArianeGroup et leurs dirigeants ont d’ores et déjà accompli un travail impressionnant en faisant d’Ariane 6 une réalité, tout en maintenant le succès d’Ariane 5, la qualité du service pour la force de dissuasion océanique française et en développant de nouveaux produits et services. Ensemble, nous allons relever les défis qui nous attendent, à commencer par la réussite du premier vol d’Ariane 6 en 2020 et de sa commercialisation au service des clients institutionnels et commerciaux. »

Pour sa part, Alain Charmeau a déclaré : « Je suis heureux de transmettre le flambeau à André-Hubert, que je connais depuis longtemps, et avec qui j’ai travaillé au développement de la filière lanceurs civils. ArianeGroup est maintenant une société reconnue internationalement. Il appartient à André-Hubert de poursuivre l’aventure et de faire prospérer ArianeGroup, en tant que groupe compétitif et innovant, garant de l’autonomie stratégique d’accès à l’espace des Européens. A cette occasion, je tiens à remercier l’ensemble des salariés d’ArianeGroup pour leur engagement, ainsi que nos clients des marchés civils et de défense pour leur confiance. »