André-Hubert Roussel prend les rênes d'ArianeGroup

André-Hubert Roussel succèdera à Alain Charmeau comme président d'ArianeGroup à compter du 1er janvier 2019.

Changement à la tête d'ArianeGroup. A compter du 1er janvier 2019, André-Hubert Roussel succèdera à Alain Charmeau comme président d'ArianeGroup. Le second exercera les fonctions de conseiller spécial auprès du nouveau président jusqu'au 31 mars, avant de prendre sa retraite. Depuis 2016, André-Hubert Roussel était directeur des opérations d'Airbus Defence and Space et siégeait au conseil d'administration d'ArianeGroup depuis juillet 2018. Ce double diplômé de l'X et de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications avait pris en 2014 la direction des programmes de lanceurs d'Airbus et joué un rôle décisif dans le lancement du programme Ariane 6, ainsi que dans la création de la joint-venture ArianeGroup dont les coactionnaires sont Airbus et Safran.