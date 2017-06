André Borschberg devient directeur non exécutif de Marenco Swiss

Le Conseil d'administration de MSH (Marenco Swisshelicopter AG) accueille André Borschberg en tant que nouveau membre. André Borschberg se joindra au Conseil en tant que directeur non exécutif avec effet immédiat, sous réserve d'une confirmation lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Marenco Swisshelicopter AG en juillet.

"Ce qui m'intéresse beaucoup, dans le domaine dans lequel je peux contribuer, ce sont toutes les réflexions qui seront faites sur le futur. Marenco développe une nouvelle plateforme hélicoptère conventionnelle, en essayant d'intégrer toutes les nouvelles technologies, notamment en termes de matériaux", commente André Borschberg.

L'ancien pilote de jets et d'hélicoptères des Forces Aériennes suisses et co-fondateur du projet Solar Impulse apportera notamment son expertise dans le domaine de l'aviation verte. "Mon rôle sera de réflechir à de nouveaux concepts et d'intégrer ces derniers, comme par exemple la propulsion électrique que je développe en parallèle avec la société H55", ajoute André Borschberg.