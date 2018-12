ANA dévoile la livrée de son premier Airbus A380

Destiné à voler vers Hawaii, le premier des trois très gros porteurs Airbus A380 de la compagnie japonaise ANA a été présenté le 13 décembre à Hambourg chez Airbus.

« Lani », c’est le nom du premier des trois Airbus A380 de la compagnie japonaise ANA dont la livrée a été présentée sur le site d’Airbus à Hambourg, le 13 décembre. Comme les A380 sont destinés à desservir la ligne Tokyo/Narita-Honolulu, c'est l'ambiance hawaiienne qui a été déclinée. Les trois Airbus A380 de ANA sont ainsi appelés, les "Flying Honus", du nom du motif de tortue de mer décliné sur les trois appareils, symbole de chance et de prospérité à Hawaii. Cette livrée est en soi une prouesse technique puisque comme le dit Didier Evrard, directeur général des programmes Airbus, « il s’agit sans conteste du grand animal jamais peint sur un avion".

Pour trouver ce concept, ANA a lancé un appel à projets qui a reçu 2700 candidatures avant que le motif de la tortue de mer soit retenu. "Pour mener à bien ce chantier qui a pris 21 jours de travail, il a fallu 3 300 litres de peinture, avec une surface à couvrir de 3 600 m2", explique Antonio da Costa, directeur marketing produits chez Airbus. "120 ouvriers ont travaillé sur cette livrée, qui comprend 16 tons de couleurs différents. Pour le chantier, le principal a été la multiplication des pochoirs utilisés. Sur l'avion, 930 ont été nécessaires alors qu'en moyenne on en utilise 150 sur une livrée plus classique", précise Ralph Maurer, responsable des ateliers peintures chez Airbus. Les trois A380 "Flying Honus" seront déclinés selon trois couleurs principales : le bleu, le rouge orangé et le vert.

Pour l'instant, ANA garde encore un peu le secret sur l'aménagement des cabines qui vont être dévoilées seulement lors de la livraison officielle qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre. La compagnie japonaise a néanmoins précisé qu'il y aura quatre classes : Première, business, premium economy et classe économie, plus des sièges de classe économie qui pourront se transformer en "couchette", comme ce qui existe sur Air New Zealand et Air Austral. D'après nos informations, Jamco sera le fournisseur pour les sièges première, Zodiac pour la business class, et Zim sera celui des sièges éco et premium.

Le premier des A380 "Flying Honus" devrait être livré au cours du premier trimestre 2019 pour une entrée en service sur la liaison Narita-Honolulu le 24 mai.