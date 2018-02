AMOS sélectionné pour la structure du Giant Magellan Telescope

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Ces deux éléments feront parties de la structure métallique de 1400 tonnes (la monture) qui constituera le squelette du télescope. Elle aura une hauteur de 39 m et une largeur de plus de 26 m.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage : Maquettage et prototypage rapide de solution mécanique - AVS - Cergy (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.