American reprend du Bombardier CRJ900 et de l'Embraer E175

American Airlines commande 30 jets régionaux supplémentaires à Bombardier et Embraer pour ses filiales PSA Airlines et Envoy qui réceptionneront respectivement du CRJ900 et de l'E175.

American Airines continue d'étoffer les flottes régionales de ses filiales. La compagnie aérienne a commandé des Bombardier CRJ900 et Embraer E175 supplémentaires pour un total de 30 appareils fermes. Les 15 Bombardier CRJ900 iront chez PSA Airlines qui en compte déjà 54 exemplaires aux côtés de 35 Bombardier CRJ200 et 38 CRJ700. La filiale d'American Airlines attend le premier CRJ900 pour le deuxième trimestre 2019 dans un aménagement pour 76 passagers répartis en deux classes dont 12 en "Première", l'équivalent d'une classe affaires. Ces CRJ900 bénéficieront de la nouvelle cabine Atmosphère qui permet de prendre des bagages à roulettes. D'un montant de 719 M$, prix catalogue, ce contrat passé par American Airlines comprend aussi des options pour 15 Bombardier CRJ900 supplémentaires.

Les 15 Embraer E175 sont destinés à la filiale Envoy et sont aussi aménagés pour 76 passagers répartis en deux classes dont 12 en "Première". Livraisons : de mars à novembre 2019. La valeur de la commande est de 708 M$, prix catalogue. Il s'agit de la quatrième pour de l'E175 depuis 2013. Avec l'arrivée de ces nouveaux exemplaires, la flotte d'Embraer E175 d'Envoy comptera 89 Embraer E175.