American Airlines retarde la livraison de ses A321 neo

Outre la reprogrammation des livraisons, American Airlines a également décidé de mettre en place d'autres mesures visant à réduire ses dépenses et à accroître sa compétitivité. Afin d'attirer plus de passager sur les vols opérés par Basic Economy, la compagnie a notamment décidé de lever les restrictions en vigueur sur les bagages à main.

Afin de faire face à ce recul, American Airlines a donc décidé de repousser la livraison de vingt-deux A321 neo attendus sur les années 2019, 2020 et 2021. Malgré tout, American Airlines réceptionnera bien son premier A321neo début 2019. « Nous prenons des actions agressives afin de ramener American à son niveau de bénéfice, malgré la hausse des prix du pétrole », rapporte ainsi la compagnie.

Sur le deuxième trimestre 2018, le bénéfice net d'American Airlines s'élève à 566M$ (contre 864M$ pour la même période en 2017). Il s'agirait du trimestre le plus compliqué que la compagnie ait rencontré depuis la fusion effectuée en 2013 avec US Airways.

Jeudi 26 juillet, American Airlines a publié ses résultats pour la second trimestre 2018. La hausse du prix du baril a largement impacté la compagnie aérienne, l'obligeant à prendre des mesures afin de compenser les baisses de revenus.

