American Airlines positionne le Boeing 787-9 sur Paris-Dallas

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

La nouvelle Premium Economy présente des sièges en cuir avec un pitch de 38 centimètres, un système individuel de divertissement à la demande et un écran tactile plus large.

Le Boeing 787-9 est configuré en trois classes et quatre services différents : 30 sièges-lits en classe affaires en configuration 1-2-1, 21 sièges en Premium Economy (2-3-2), 27 sièges en Main Cabin Extra (éco avec 6 cm d'espace supplémentaire pour les jambes), 207 sièges en classe économique "Main Cabin" (3-3-3).

Le Boeing 787-9 a opéré son tout premier vol dans le réseau de la première compagnie américaine entre Dallas/Fort Worth et Madrid, le 4 novembre dernier. Il a aussi opéré la liaison Dallas-Sao Paulo à la même date.

Alors qu'Air France vient de recevoir son premier exemplaire, American Airlines a décidé de positionner le Boeing 787-9 sur la desserte Paris-Dallas. Le tout nouvel avion a décollé de Dallas/Fort Worth le 9 janvier pour atterrir à Paris le 10 janvier au matin. Il a redécollé de Paris CDG à 11h30 et devrait atterrir à Dallas, à 15h35, heure locale.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Type rated First Officers B737NG for French bases

Type rated Captains B737NG for French bases

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.