American Airlines fête les 25 ans de sa ligne Paris-Philadelphie

American Airlines dessert Philadelphie quotidiennement au départ du terminal 2A de Roissy CDG en A330-200 bi-classe, mais configuré en trois niveaux de service : 19 sièges en classe affaires, 234 sièges dans la cabine principale (classe économique), dont 12 sièges en configuration supérieure "main cabin extra" donnant plus de place et de confort aux passagers. Les 19 sièges de classe affaires sont configurés en 1-2-1, ce qui donne un accès garanti au couloir aux passagers.

Le dimanche 8 janvier prochain, American Airlines célèbrera le 25eme anniversaire du lancement de la ligne Paris-Philadelphie, inaugurée par US Airways le 8 janvier 1992. Rappelons que les deux transporteurs ont fusionné en 2013. Pour American, c'est une nouvelle grande date à fêter, après le 90eme anniversaire de la création de la compagnie et le 30eme anniversaire du lancement de la ligne Paris-Chicago en avril 2016.

