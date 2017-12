American Airlines augmente ses rangements bagages cabine.

La compagnie aérienne a décidé de ré-équiper les cabines passagers de 202 Airbus A321 avec une formule plus performante de coffres à bagages.

American Airlines a décidé de ré-équiper les cabines passagers de 202 Airbus A321 avec de nouveaux coffres à bagages conçus par les équipes de Services by Airbus. L'un des atouts de la famille Airbus A320 a été dès le départ une section de fuselage permettant d'installer des rangements à bagages très volumineux. Un argument commercial très fort au fur et à mesure que les bagages emportés en cabine par les voyageurs sont devenus de plus en plus nombreux au fil des années. Une pratique initiée par la clientèle affaires et imitée désormais par la clientèle loisirs. D'où une demande de rangement de plus en plus forte. Toute l'astuce a donc été d'utiliser le volume supérieur de la cabine et la suppression d'un certain nombre d'éléments pour trouver plus de place. la formule trouvée par les équipes d'Airbus et baptisée Airspace XL a permis de dégager 40 % d'espace de rangement supplémentaires. Avec à la clef, un gain de temps important pour les passagers et les navigants commerciaux lors de l'installation à bord de l'avion.