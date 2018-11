Ambition PME-ETI du Gifas : une deuxième promo de 30

Le Gifas lance la deuxième promotion de son programme Ambition PME-ETI mis en place avec Bpifrance en septembre 2017. Objectif : accélérer la compétitivité de la filière aéro.

Trente PME-ETI de la filière aérospatiale et membres du Gifas constituent la deuxième promotion du plan Ambition PME-ETI lancé en septembre 2017 par le Gifas en partenariat avec Bpifrance. La première promotion avait réuni 60 PME-ETI. D'une durée de 18 mois, ce plan a pour objectif "d'accélérer la compétitivité des entreprises de la filière". Les entreprises bénéficient d'un accompagnement individuel et collectif composé de plusieurs modules : diagnostic stratégique pour identifier leurs priorités de croissance, conseil pour élaborer une feuille de route RH, digitale, international,...; formations thématiques pour prendre du recul sur leur stratégie, mises en relations avec des acteurs reconnus de la filière aérospatiale et d'autres filières industrielles. A l'issu de ce programme du Gifas, chaque PME-ETI aura formalisé son plan stratégique.